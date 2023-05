LIVE buitenlands voetbal | PSG zonder geschorste Messi op bezoek bij Troyes

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In deze widget houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden. In België staat de kraker van de dag op het programma. Kan Mark van Bommel met zijn Antwerp de koppositie veroveren?