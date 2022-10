LIVE buitenlands voetbal | Virgil van Dijk begonnen met Liverpool, ook Chelsea en Real Madrid in actie

VfB Stuttgart denkt groot: ‘Alfred Schreuder in beeld als nieuwe trainer’

In de zoektocht naar een nieuwe trainer is VfB Stuttgart met een opvallende naam op de proppen gekomen. Volgens Kicker is Ajax-coach Alfred Schreuder een van de voornaamste kandidaten om de vorige week ontslagen Pellegrino Matarazzo op te volgen.

17 oktober