LIVE Champions League | De Ligt moet veel ingrijpen in openingsfase, Mbappé mist eerste kansen voor PSG

met video Cody Gakpo grijpt hoofdrol tijdens horror­avond Erik ten Hag: Liverpool maakt gehakt van Manchester United

Met twee goals droeg Cody Gakpo bij aan een historische zege van het ontketende Liverpool op Manchester United. The Reds dienden de ploeg van Erik ten Hag in de beladen kraker een evenaring van de grootste nederlaag in de clubhistorie toe: 7-0. Het was Gakpo die de absolute hoofdrol greep op een uitzinnig Anfield.