LIVE Champions League | Noa Lang en Bjorn Meijer hebben wondertje nodig met Club Brugge

Noa Lang en Bjorn Meijer vechten vandaag voor hun laatste kans in de Champions League. De vorige ontmoeting won het Benfica van voormalig PSV-trainer Roger Schmidt met twee doelpunten verschil. Of Club Brugge de achterstand nog gelijk kan trekken, volg je in ons liveblog.