LIVE Champions League | Ongeloof na vierde goal op Anfield: na Courtois ook Alisson hopeloos in de fout

Met samenvatting Memphis Depay komt erin en heeft al na minuut aandeel in winnende goal Atlético Madrid

Memphis Depay is opnieuw van grote waarde geweest voor Atlético Madrid. Vlak nadat hij door trainer Diego Simeone in de ploeg werd gebracht in het thuisduel met Athletic Bilbao, had hij een belangrijk aandeel in de 1-0 van Antoine Griezmann. Dat was ook de eindstand in Metropolitano.