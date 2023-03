LIVE Champions League | Van Dijk en Gakpo halen opgelucht adem: Alisson en lat voorkomen goal Real

Zlatan Ibrahimo­vic (41) maakt rentree in Zweedse nationale elftal na langdurig blessure­leed

Zlatan Ibrahimovic is door de Zweedse bondscoach Janne Andersson opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels met België en Azerbeidzjan. De inmiddels 41-jarige aanvaller is maar net terug bij AC Milan na een zware knieblessure en kwam sindsdien pas drie keer in actie, telkens als invaller.