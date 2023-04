LIVE Champions League | Wat kan Bayern nog in tweede helft tegen standhoudend City?

Preview Champions League Tuchel moet Bayern ombouwen tot comeback-machine, Inter hoopt twintig jaar later op nieuwe Milanese strijd

Na de plaatsing van Real Madrid en AC Milan voor de halve finales van de Champions League is het vanavond de beurt aan de vier overgebleven teams in de kwartfinales. Op voorhand lijkt het een zorgeloos avondje te gaan worden voor de mensen die rond 23.00 uur naar bed willen, maar in het verleden hebben we al gekkere dingen meegemaakt.