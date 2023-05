LIVE Conference League | Fiorentina met Sofyan Amrabat in actie tegen FC Basel

Henk ten Cate nieuwe assistent-bondscoach bij Suriname, Brian Tevreden nieuwe directeur voetbalza­ken

Henk ten Cate is de nieuwe assistent-bondscoach van Suriname. De ervaren trainer gaat bondscoach Aron Winter ondersteunen. Dat meldt de Surinaamse voetbalbond. De twee andere assistenten zijn Ryan Koolwijk (oud-speler van onder meer Excelsior en NEC) en Roberto Gödeken. Ten Cate was tweemaal eerder assistent-coach, dat was bij FC Barcelona en Chelsea.