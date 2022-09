LIVE | De Roon, Hateboer en Koopmeiners met Atalanta op weg naar volgende overwinning

Geen voetbal in Engeland en Schotland dit weekend na het overlijden van koningin Elizabeth, maar in de rest van Europa staat er genoeg moois op het programma. Het ongeslagen Atalanta krijgt in Bergamo bezoek van Cremonese, waar Cyriel Dessers na vijf wedstrijden nog op zijn eerste doelpunt wacht. Vanavond komen onder meer Lazio, Villarreal en Olympique Lyon in actie.