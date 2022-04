LIVE | De Roon, Koopmeiners en Hateboer op voorsprong in Leipzig

Zondag City-Liverpool Jürgen Klopp klaar voor kraker: ‘Pep Guardiola is de beste trainer ter wereld’

Jürgen Klopp kijkt uit naar de topper van zondag (aftrap 17.30 uur) tussen Manchester City en Liverpool. De trainer van Liverpool prijst zijn collega Pep Guardiola. ,,City is uitzonderlijk, speelt uitstekend voetbal en Pep is de beste coach ter wereld”, aldus Klopp in Bild.

