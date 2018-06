Mexico stunt tegen Duitsland door winnende goal Lozano

Door Wietse Dijkstra



Lozano, afgelopen eredivisieseizoen 17 keer trefzeker voor PSV, maakt het belangrijkste doelpunt uit zijn loopbaan toen hij na de zoveelste uitbraak van Mexico in de 35ste minuut Mesut Özil uitkapte en doelman Manuel Neuer kansloos liet met zijn uithaal in de korte hoek. Het was de bekroning van een sterke eerste helft waarin de brutale underdog loon naar werken kreeg.



De luid bejubelde treffer van de PSV-aanvaller was reeds lang van tevoren aangekondigd. Dat de 1-0 over de linkerkant viel, was eveneens toeval. De Duitse rechtsback Joshua Kimmich, meer aanvaller dan verdediger, was keer op keer nergens te bekennen als Mexico er razendsnel uitkwam. Lozano had in de eerste minuut al kunnen scoren toen hij Kimmich - toen nog wel in zijn eigen zestien - uitkapte, maar Jerome Boateng nog kon redden.Het was voor rust dweilen met de kraan open voor de slordige en besluiteloze Duitsers, die nog van geluk mochten spreken dat Neuer wel in goeden doen was.



De Mexicaanse bondscoach koos niet voor een afwachtende tactiek, maar liet zijn ploeg de wereldkampioen bij de strot grijpen waar het kon.Mexcio werd in de tweede helt ver teruggedrongen, maar kreeg ook toen in de counter een aantal uitgelezen mogelijkheden om te scoren. Dat die niet werden benut had de ploeg duur kunnen komen te staan, maar in een hectische slotfase hield Mexico met hangen en wurgen stand.Voor Lozano was het nagelbijten op de bank. De matchwinner was in de 65ste minuut naar de kant gehaald. Acht minuten later kreeg hij gezelschap van voormalig PSV'er Andres Guardado, die met zijn wissel voor een historisch moment zorgde.



Invaller Rafael Marquez (39) betrad het veld namelijk voor zijn vijfde WK, een evenaring van het record van zijn landgenoot Antonio Carbajal en de Duitser Lothar Matthäus.