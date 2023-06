LIVE EK-kwalificatie | Voetbaldwergen tegenover elkaar, België (zonder Vertonghen) en Portugal later in actie

Lionel Messi legt uit waarom hij Inter Miami boven Al-Hilal verkiest: ‘Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Ara­bië zijn gegaan’

Niet Barcelona, maar ook niet Saoedi-Arabië. Miami is de nieuwe bestemming van Lionel Messi, wanneer zijn contract bij Paris Saint-Germain eind deze maand officieel afloopt. ,,Vóór 2025 willen we Messi hebben”, zeiden de steenrijke eigenaren van Inter Miami al in 2018.