LIVE Europa League | Erik ten Hag en United met Malacia, Antony én Ronaldo op jacht naar derde Europese zege

reportage Ajax wacht orkaan Diego: Napoli valt aan in de geest van heilige Maradona

Ajax kan zich, een week na de afstraffing in Amsterdam (1-6), opmaken voor orkaan Diego. Twee jaar na zijn dood en 25 jaar nadat hij Napoli op de kaart zette, is Pluisje in liederen, kapelletjes en schilderingen onsterfelijk gemaakt. In het vuige Napels wordt Maradona als God aanbeden. En zelfs in het speelse aanvalsspel van de trotse koploper van Italië wordt de pingelaar tot leven gewekt.

11 oktober