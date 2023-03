LIVE Europa League | Manchester United verdedigt stevige marge bij Real Betis

Met video Rellende Frank­furt-hooligans houden huis in Napels en dat terwijl ze het stadion niet eens in mogen

Voorafgaand aan de wedstrijd in Napels in de achtste finales van de Champions League tussen Napoli en Eintracht Frankfurt is het tot zware vechtpartijen gekomen tussen de politie en groepen hooligans van beide ploegen. Ook hooligans van Atalanta Bergamo (die bevriend zijn met de Frankfurt-fans) waren bij de rellen betrokken, meldt het Duitse medium Bild.