LIVE Europa League | Rashford schiet United op voorsprong tegen Betis, kwartfinales nabij

Manchester United van Erik ten Hag ongekend populair: club breekt toeschou­wers­re­cord

Manchester United heeft in het eerste seizoen van Erik ten Hag op Old Trafford een bijzonder record verbeterd. Nog nooit werden er in één seizoen zoveel tickets verkocht - meer dan 2,3 miljoen - voor thuisduels van Manchester United. En het record kan zelfs nog aangescherpt worden.