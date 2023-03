LIVE FA Cup | Manchester United in de problemen op Old Trafford, Said Benrahma scoort voor West Ham

La Liga Drama voor hekkenslui­ter La Liga: ex-Aja­cied Lisandro Magallán krijgt een van de drie rode kaarten

Elche, de nummer laatste in La Liga heeft in een dramatische wedstrijd met 3-2 thuis verloren van Real Betis. De hekkensluiter in Spanje leek met tien man een punt over te houden aan de wedstrijd, maar verloor alsnog en eindigde met drie keer rood.