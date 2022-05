LIVE | FC Barcelona verdedigt mét Memphis en Frenkie de Jong tweede plaats in La Liga

Met video Waar Arne Slot Dimitri Payet tegen Feyenoord het liefst ziet spelen? ‘Naast ons op de bank’

Arne Slot zette er zelf maar meteen een streep doorheen. Ja, Jens Toornstra is er inderdaad bij in Marseille, maar nee, de middenvelder is eigenlijk nog niet klaar om na zijn enkelblessure alweer minuten te maken.

4 mei