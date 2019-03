LIVE | Finland wint na goal voormalig Twente-aanvaller Jensen

Juventus: Blessure Ronaldo niet ernstig

15:50 Cristiano Ronaldo verliet gisteravond geblesseerd het veld bij het duel tussen Portugal en Servië. Even werd er in Italië gevreesd dat de superster niet in actie kon komen voor de Champions Leaguewedstrijden tegen Ajax, maar uit onderzoek blijkt dat de blessure niet ernstig is.