LIVE | Fortuna Düsseldorf verdubbelt voorsprong na gemiste strafschop Uth

Oud-PS­V'er Luuk de Jong in opspraak in Spanje na groepsfoto van etentje

18:55 In Spanje is ophef ontstaan over een groepsfoto van een etentje met een viertal spelers van Sevilla FC, waaruit een vrij duidelijke overtreding van de in het land geldende corona-regels lijkt te blijken. Op het kiekje staat ook voormalig PSV'er Luuk de Jong. De spelers zijn volgens de Spaanse krant Marca met een te grote groep bij elkaar gekomen en zouden te weinig afstand houden.