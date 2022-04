LIVE | Frenkie de Jong en Memphis Depay ontkomen dankzij Sergiño Dest aan achterstand

Memphis Depay terug in selectie Barcelona voor duel met Eintracht

Memphis Depay keert voor het Europa League-duel met Eintracht Frankfurt van donderdag terug in de selectie van FC Barcelona. De 28-jarige aanvaller miste de heenwedstrijd in de kwartfinales in Duitsland vorige week (1-1) vanwege een blessure aan zijn hamstring, een kwetsuur die hem tussen december en februari ook al veel aan de kant hield.

13 april