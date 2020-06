LIVE | HSV ziet promotiekansen nagenoeg verdwijnen, Van Drongelen geblesseerd van het veld

Video Hoe Agüero het Newcastle United van Krul, Janmaat, Anita en Wijnaldum kleineerde met vijf goals

14:21 Omdat Bayern München zaterdag tegen VfL Wolfsburg speelde, haalden we de herinnering op van Robert Lewandowski die binnen negen minuten vijf keer scoorde tegen de huidige ploeg van Wout Weghorst. Vandaag staat er wéér een wedstrijd op het programma waarbij we eenzelfde herinnering op kunnen halen: Newcastle United - Manchester City (19.30 uur). Echter wel zonder Sergio Agüero, die in 2015 vijf goals binnen een kwartier maakte tegen The Magpies.