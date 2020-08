LIVE | Internazionale op weg naar tweede plek na goals D’Ambrosio en Young tegen Atalanta

Ronaldo buiten selectie Juventus, topscorers­ti­tel voor Immobile

14:27 Ciro Immobile kan de topscorerstitel in de Italiaanse voetbalcompetitie niet meer ontgaan. De aanvaller van Lazio kan de laatste speeldag niet meer worden ingehaald door Cristiano Ronaldo, omdat de Portugees buiten de wedstrijdselectie van Juventus is gelaten voor het slotduel met AS Roma van zaterdag.