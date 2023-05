LIVE Jupiler Pro League | Slaat Van Bommel met ‘Nederlands’ Antwerp beslissende slag in topper met Union?

Boezem­vriend Sean Klaiber over Sébastien Haller, die na zijn ziekte kampioen kan worden: ‘Komt hem zo ongeloof­lijk toe'

In juli vorig jaar moest hij zijn voetballoopbaan tijdelijk staken vanwege de diagnose kanker. Nu, bijna een jaar later, staat Sébastien Haller met Borussia Dortmund op de drempel van het landskampioenschap in Duitsland. ,,Niets of niemand krijgt hem gek.”