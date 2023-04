LIVE La Liga | FC Barcelona krijgt na twee deuken bezoek van ‘Depay-loos’ Atlético

LIVE FA Cup | Erik ten Hag vervolgt prijzen­jacht met Manchester United tegen Brighton & Hove Albion in halve finale

Erik ten Hag neemt het vandaag om 17.30 uur met Manchester United op tegen Brighton & Hove Albion in de halve finale van de FA Cup. In navolging van de gewonnen League Cup eerder dit jaar, hoopt Ten Hag ook de finale van de FA Cup te bereiken. Volg het duel op de voet in ons liveblog.