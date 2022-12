LIVE La Liga | Stadsderby Barcelona ontspoort na gelijkmaker Espanyol: Lahoz geeft 2 keer rood

Argentinië rekent op langer aanblijven bondscoach Scaloni: ‘Zijn team maakt mensen gelukkig’

De Argentijnse voetbalbond AFA gaat ervan uit dat Lionel Scaloni bondscoach blijft van de ploeg die ruim een week geleden in Qatar de wereldtitel veroverde. ,,Scaloni is de coach van ons nationale team. We zijn allebei mannen van ons woord en we hebben ja tegen elkaar gezegd. Ik heb geen reden om te twijfelen”, zei Claudio Tapia, de voorzitter van de AFA.

