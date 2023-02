LIVE League Cup | Erik ten Hag en Manchester United al met één been in finale, basisplek voor Weghorst

Bundesliga/Met video Haller van cruciale waarde voor Dortmund, Ajax-opponent Union Berlin tweede achter Bayern

Sébastien Haller is met een assist van cruciale waarde geweest in de uitwedstrijd van Borussia Dortmund tegen FSV Mainz 05. Haller kopte in de 93ste minuut een bal door op Giovanni Reyna, die diep in blessuretijd de winnende goal maakte: 1-2. Bekijk hierboven de overige tussenstanden in de Bundesliga.

