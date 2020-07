LIVE | Malinoskiy laat vanaf de stip na om Atalanta naast Milan te brengen

Video Vlam in de pan in Franse bekerfina­le na charge op Mbappé

22:19 De bekerfinale in Frankrijk tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne is na een half uur spelen ontaard in een knokpartij. Loic Perrin maaide de doorgebroken Kylian Mbappé neer. Zijn enkel klapte dubbel en de Franse superster verliet in tranen het veld.