LIVE | Manchester United op voorsprong tegen brutaal Brentford

Russische clubs ook volgend seizoen geweerd uit Europese toernooien

Clubs uit Rusland zijn ook volgend seizoen niet welkom in de Europese clubtoernooien. Dat heeft de UEFA vandaag laten weten. Dit seizoen werd vanwege de Russische inval in Oekraïne Spartak Moskou al uit de Europa League gezet, de enige Russische deelnemer die overwinterde in Europa.

19:17