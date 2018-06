LIVE: Marokko moet aan de bak, zorgen om Alli bij Engeland

FIFA 'zeer tevreden' over videoref

De wereldvoetbalbond FIFA is tot dusver zeer tevreden over de videoscheidsrechters, die hun debuut maken op het WK. ,,Bijzonder tevreden over het niveau van de arbiters en de succesvolle invoering van het systeem'', liet de FIFA weten. ,,We erkennen ook dat er steeds discussies en uiteenlopende meningen over specifieke beslissingen zullen blijven.''



De Nederlander Danny Makkelie is een van de dertien videoarbiters op het WK. Hij was gisteren nog de hoofdscheids achter de camera's bij Japan tegen Colombia (2-1).



Door tussenkomst van de videoarbiter zijn op dit WK tot dusver al vier strafschoppen gegeven, aldus de FIFA. Maar het systeem zorgde ook voor discussie. Zo protesteerde Brazilië tevergeefs tegen de gelijkmaker van Zwitserland, waar een overtreding van Steven Zuber vooraf zou zijn gegaan aan zijn kopdoelpunt. Engeland vond in het duel met Tunesië dat een overtreding op Harry Kane bestraft had moeten worden met een penalty. In beide gevallen was er geen interventie van de videoarbiter.