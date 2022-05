LIVE | Memphis Depay en Aubameyang slaan toe: tweede plaats kan Barça bijna niet meer ontgaan

Verhuurde PSV’er Timo Baumgartl geopereerd aan tumor: ‘Focus ligt nu op herstel’

Timo Baumgartl is succesvol geopereerd aan een tumor in een van zijn teelballen, die tijdens een routinecontrole werd ontdekt bij de Duitser. De 26-jarige verdediger, die dit seizoen door PSV is verhuurd aan Union Berlin, mist daardoor de ontknoping van het seizoen in de Bundesliga.

9 mei