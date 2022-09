LIVE Nations League | Haaland kan met Noorwegen flinke stap zetten naar Final Four

Vivianne Miedema goud waard voor Arsenal met twee goals in aanloop naar duel met Ajax

Vivianne Miedema en de vrouwen van Arsenal hebben een uitstekende generale repetitie beleefd voor het cruciale duel met Ajax van aanstaande woensdag. In de Londense derby werd Tottenham Hotspur met 4-0 verslagen. Vivianne Miedema was op schot en maakte de 2-0 en de 4-0 voor Arsenal in een uitverkocht Emirates Stadion.

16:37