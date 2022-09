LIVE Nations League | Slovenië biedt Servië helpende hand na knappe zege op Haaland en co

Belgische bondscoach Martinez krijgt rood en mist duel met Nederland: ‘Ik moet een etentje betalen’

In het Koning Boudewijnstadion heeft België een simpele zege geboekt op Wales. Het werd slechts 2-1, maar die eindstand gaf de verhoudingen zeker in de eerste helft alles behalve weer. In blessuretijd werd bondscoach Roberto Martinez met rood weggestuurd, waardoor hij geschorst is voor de wedstrijd van zondag tegen Nederland.

23 september