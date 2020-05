LIVE | Paderborn doet wat terug, maar Sancho maakt direct z'n tweede

Vil­la-verdediger Mings hekelt PL-her­start: ‘Geld is de enige drijfveer’

16:16 Verdediger Tyrone Mings van Aston Villa heeft zich kritisch uitgelaten over de hervatting van de Premier League. ,,Geld is voor - ik denk - 100 procent de drijfveer om weer te gaan voetballen. Integere motieven hebben geen rol gespeeld”, zegt hij in een interview met de Daily Mail.