LIVE Premier League | Domper voor United: Antony per brancard van het veld, Rashford vervangt hem

Manchester United heeft in het inhaalduel met Chelsea vanavond aan één puntje genoeg voor plaatsing voor de Champions League. Zelfs al verliest het elftal van Erik ten Hag zijn laatste twee wedstrijden, zou het op doelsaldo nog altijd moeten lukken. Doen de Red Devils wat nodig is tegen de Blues, voor wie het een mislukt seizoen is geworden? Vanaf 21.00 uur volg je het hier.