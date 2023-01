LIVE Premier League | Erik ten Hag verrast met basisplek Donny van de Beek bij Manchester United

Valentino Vermeulen hard op weg naar de uitgang bij Borussia Dortmund; belangstel­ling uit binnen- en buitenland

Valentino Vermeulen (21) en zijn management zijn in gesprek met Borussia Dortmund over een (tijdelijk) vertrek deze winter. De Eindhovense verdediger viel sinds zijn zomerse komst in Duitsland steevast buiten de wedstrijdselectie van het beloftenelftal. Hij is erop gebrand om elders een sportieve doorstart te maken.

12:07