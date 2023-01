LIVE Premier League | Kraker tussen Manchester City en Tottenham Hotspur

met samenvatting Engelse kranten vol lof over Erik ten Hag na ‘memorabele’ dag: ‘United zit City op de hielen’

De zege van Manchester United op stadgenoot Manchester City (2-1) zorgt voor veel reacties in de Engelse media. ,,Een memorabele overwinning", schreef The Guardian nadat de ploeg van trainer Erik ten Hag in de slotfase een achterstand omboog in een voorsprong. The Mirror sprak van ,,een epische comeback”.

15 januari