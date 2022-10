LIVE Premier League | Snelle tik voor Erik ten Hag in Manchester Derby: City snel op voorsprong

Erik ten Hag begon moeizaam als trainer van Manchester United, maar de Nederlander zag hoe zijn team de laatste vier Premier League-wedstrijden won. Vanmiddag gaan The Red Devils op bezoek bij stadgenoot Manchester City. Wie is de sterkste in de Manchester Derby? Om 15.00 uur is er afgetrapt, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.