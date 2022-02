LIVE | PSG komt met droomtrio op achterstand tegen Saint-Étienne

Samenvatting Jonge invaller Elanga redt zwak Manchester United tegen Atlético Madrid, Ronaldo onzicht­baar

Manchester United heeft een 1-1 uit het vuur gesleept in Wanda Metropolitano. Atlético Madrid speelde een uitstekende eerste helft en kwam al snel op voorsprong via uitblinker João Félix, maar tien minuten voor tijd maakte invaller Anthony Elanga de gelijkmaker namens United. Zo is alles nog open voor de return op Old Trafford op dinsdag 15 maart.

23 februari