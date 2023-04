LIVE Serie A | Inter geeft punten nog weg bij Salernitana, ook Napoli en AC Milan al in actie

Na drie nederlagen op rij heeft Inter opnieuw slechte zaken gedaan als het gaat om plaatsing voor de Champions League van volgend seizoen. Ondanks een kansenverhouding van liefst 11-25 (3-11 als het gaat om pogingen op doel) slaagde de ploeg van trainer Simone Inzaghi er opnieuw niet in om de drie punten te pakken in de uitwedstrijd bij nummer vijftien Salernitana.

Robin Gosens, oud-speler van FC Dordrecht en Heracles, opende al na zes minuten de score in Salerno. Kort voor rust maakte de veelbesproken Romelu Lukaku bijna de 0-2 na een goede voorzet, maar de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa bracht knap redding namens Salernitana. In de tweede helft groeide de 37-jarige Mexicaan, die schitterde op vier WK's, uit tot de held van de thuisploeg. Dankzij zijn reddingen bleef Salernitana in de wedstrijd en in de 90ste minuut zeilde een voorzet van Antonio Candreva, uitgerekend oud-speler van Inter (2016 tot 2021) over Inter-doelman André Onana binnen voor de gelijkmaker: 1-1.