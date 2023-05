LIVE Serie A | Napoli heeft punt nodig voor landstitel, maar komt al snel achter bij Udinese

Run op tickets voor AZ - West Ham United

Het duel in de halve finale van de Conference League tussen AZ en West Ham United in Alkmaar was vanochtend binnen een mum van tijd uitverkocht. De ploeg van Pascal Jansen ontvangt de club uit de Premier League op 18 mei in het AFAS Stadion. Een week eerder staat de eerste ontmoeting in Engeland op het programma.