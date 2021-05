LIVE | Spanning in Spaanse titelstrijd neemt toe: koploper Atlético en Real op achterstand

41 goals in Bundesliga Lewandow­ski schiet ‘onmogelijk’ doelpunten­re­cord Gerd Müller uit de boeken

17:48 Robert Lewandowski heeft het doelpuntenrecord in de Bundesliga van de legendarische Bayern München-spits Gerd Müller verbroken. De Pool scoorde nota bene in de slotminuut van de laatste competitiewedstrijd van Bayern, tegen FC Augsburg, en dat was zijn 41ste competitietreffer van het seizoen.