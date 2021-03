LIVE | Van 't Schip met Griekenland tegen Georgië, ook Spanje, Italië en Duitsland in actie

Video Dest maakt tegen Jamaica eerste doelpunt voor VS

25 maart Sergiño Dest heeft in de vriendschappelijke interland tegen Jamaica zijn eerste doelpunt gemaakt namens het nationale team van de Verenigde Staten. De vleugelverdediger van FC Barcelona zette de VS na 34 minuten op voorsprong met een fraaie knal van afstand. Het duel eindigde in 4-1 voor Dest en co.