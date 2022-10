LIVE | Virgil van Dijk hoopt goede vorm met Liverpool door trekken in aanloop naar duel met Ajax

Vandaag is er weer een vol programma in de vijf grote buitenlandse competities, de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1. In de widgets houden we het programma en alle tussenstanden en uitslagen bij. Onderop vind je van alle competities de standen en andere wetenswaardigheden. Om 13.30 uur is er afgetrapt bij Nottingham Forest - Liverpool. De bezoekers, met Virgil van Dijk in de basis, staan woensdag in de Champions League tegenover Ajax.