LIVE | Wie pakt de Franse titel: Botman of Bakker?

EK-selecties Feyenoor­der Bozeník met Slowakije naar EK, Mvogo in voorselec­tie Zwitser­land

19 mei Róbert Bozeník is door bondscoach Stefan Tarkovic opgenomen in de definitieve EK-selectie van Slowakije voor het Europees kampioenschap voetbal. Voor de 21-jarige aanvaller van Feyenoord wordt het zijn eerste eindtoernooi. Bozenik kwam dit seizoen in de competitie vijftien keer in actie voor Feyenoord en maakte één doelpunt.