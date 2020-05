LIVE | Wolfsburg deelt dreun uit aan Bosz’ Leverkusen

Poll TV-kij­kers enthousi­ast over stadionge­lui­den bij Duitse kraker: ‘Pakt prima uit’

20:13 Voetballiefhebbers die vanavond inschakelden bij Borussia Dortmund - Bayern München zijn zeer positief over het experiment van FOX Sports om stadiongeluiden te laten horen. Ondanks de lege tribunes als gevolg van de coronacrisis klonk volop gejoel, gefluit of geklap. Alsof er een kleine 80.000 supporters in het Signal Iduna Park zaten.