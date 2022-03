LIVE | Zirkzee scoort voor Anderlecht, Wijnaldum loopt na assist uit met PSG

Ophef rond keuze voor Messi in plaats van Lewandow­ski leidt tot aanpassing Gouden Bal

De opzet van de Gouden Bal (Ballon d’Or) gaat op de schop. De prijs voor de beste voetballer ter wereld wordt voortaan uitgereikt op basis van de prestaties in een seizoen in plaats van in een kalenderjaar.

11 maart