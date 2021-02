Liverpool-coach Klopp zit nu ook vier tot acht weken zonder aanvoerder Henderson

De verwachting is dat Henderson zo'n vier weken niet kan spelen, maar sommige Engelse media hebben het ook over acht weken. Liverpool gaf geen specifieke details over zijn herstelperiode. Liverpool staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League, met liefst 33 punten minder (40 om 73) dan vorig jaar na 25 speelrondes. De titelverdediger wordt al vanaf het begin van het seizoen geplaagd door blessures. Nadat Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joël Matip en Fabinho de afgelopen maanden wegvielen met zware blessures, speelde Henderson de laatste weken centraal achterin. Liverpool-coach Jürgen Klopp moest dit seizoen al achttien verschillende centrale duo's gebruiken in zijn achterhoede. Ook middenvelder Naby Keïta en aanvaller Diogo Jota, die uitstekend begon bij Liverpool, zijn langdurig geblesseerd.

Liverpool verloor al vier thuiswedstrijden op rij, iets wat de club in 1923 voor het laatst overkwam. Volgende week donderdag komt Chelsea op bezoek op Anfield, maar Liverpool speelt zondag eerst de uitwedstrijd bij hekkensluiter Sheffield United. Op woensdag 10 maart speelt Liverpool op Anfield tegen RB Leipzig, nadat het de heenwedstrijd in Boedapest vorige week dinsdag al met 0-2 won.



Zondag speelt Liverpool tegen Sheffield, de nummer laatst. Het is ook de vraag of doelman Alisson dan van de partij is. De vader van de keeper overleed deze week in Brazilië.