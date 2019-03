Liverpool dankzij knullige eigen goal langs Spurs in beladen topper

Mauricio Pochettino, die nog altijd geschorst was wegens wangedrag in het uitduel bij Burnley, zag vanaf de tribune hoe zijn ploeg het betere van het spel had in de openingsfase. Het was echter Liverpool dat na iets meer dan een kwartier de score opende. Een afgemeten voorzet van linksback Andrew Robertson werd vakkundig tegen de touwen gekopt door Roberto Firmino. Het was de enige goal van de eerste helft en tevens de enige doelpoging. Tottenham werd na rust sterker en sterker en dat resulteerde 20 minuten voor tijd uiteindelijk in de gelijkmaker. Harry Kane opende de aanval met een prachtige lange bal op Kieran Trippier. De Engels international nam aan en legde de bal vervolgens af op Eriksen, die legde op zijn beurt breed en gaf Lucas zodoende de gelegenheid om raak te knallen.

In de 85ste minuut lieten de Spurs dé kans liggen om de uitstekende tweede helft te bekronen. Moussa Sissoko en Son Heung-min gingen met zijn tweeën op het doel van Alisson af, en hadden naast de goalie alleen nog Virgil van Dijk voor zich. Sissoko besloot het zelf te proberen en knalde met links hoog over.



En toen lag hij er even later aan de andere kant in. In de 90ste minuut liet Hugo Lloris een ogenschijnlijk eenvoudige kopbal van Mo Salah los, waarna Toby Alderweireld hem op knullige wijze in eigen doel werkte. Liverpool nam voor de tweede keer in de wedstrijd tegen de verhoudingen in de leiding en Anfield ontplofte.