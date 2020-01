Liverpool dankzij sprongkunst Van Dijk uit zicht van naaste belagers

Liverpool lijkt de eerste landstitel sinds 1990 nu echt niet meer te kunnen ontgaan. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won vanavond in eigen huis met 2-0 van Manchester United en vergroot daarmee de straatlengte voorsprong op nummer twee Manchester City. Virgil van Dijk was van grote waarde voor zijn ploeg.

De koploper van de Premier League begon overtuigend aan de wedstrijd op Anfield Road en zag dit overwicht na veertien minuten dan ook terug op het scorebord. Van Dijk torende bij een corner van Trent Alexander-Arnold boven iedereen uit en knikte de 1-0 achter doelman David de Gea.

Enkele minuten later speelde de Nederlandse verdediger een rol bij de fraai binnengeschoten treffer van Roberto Firmino. Maar scheidsrechter Craig Pawson constateerde een overtreding van de Oranje-captain, die tegen De Gea aanliep, en keurde de treffer af. Dit gold even later ook voor de goal van Georginio Wijnaldum, die de Spaanse sluitpost koeltjes passeerde maar dit deed vanuit buitenspelpositie.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum zag zijn goal afgekeurd worden. © BSR Agency

Toen de storm van Liverpool wat was gaan liggen, liet Manchester United zich eindelijk eens zien op de helft van de tegenstander. Anthony Martial en Andreas Pereira haalden de trekker over, maar hadden het vizier niet op scherp staan. Vlak voor rust had Sadio Mané dat wel aan de andere kant van het veld, maar een fabuleuze redding van De Gea met de voet voorkwam een tweede Liverpool-treffer.

Na rust ging Liverpool vrolijk verder met het overklassen van de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjær. Andrew Robertson bood Mohamed Salah een niet te missen kans, maar daar dacht de Egyptenaar anders over. De bal klutste via allebei zijn benen naast. Nauwelijks zestig tellen later zag Jordan Henderson een afstandsschot op de paal belanden. De bezoekers uit Manchester hapten naar adem, maar zagen dat de marge wonder boven wonder slechts één goal bleef.

Volledig scherm Mohamed Salah baalt na het missen van een enorme kans. © EPA

Sterker nog, na een klein uur spelen kreeg Martial een enorme kans om zijn ploeg tegen de verhouding in langszij te schieten. Maar de Fransman haalde ongecontroleerd uit, waardoor de bal hoog over ging. Liverpool beschouwde dat als een waarschuwing en betrok de verdedigende stellingen. In de slotseconden maakte Salah de 2-0 uit een counter.

Door de overwinning vergroot Liverpool de enorme kloof met de naaste belagers. Nummer twee Manchester City, dat gisteren punten morste en een duel meer heeft gespeeld, kijkt tegen een schier onoverbrugbare achterstand van zestien punten aan. Nummer drie Leicester City verloor eerder op de dag van Burnley (2-1) en staat nu negentien punten achter. Het is inmiddels dan ook niet meer de vraag óf maar wannéér Liverpool de eerste landstitel in dertig jaar mag verwelkomen.