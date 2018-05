Liverpool hoopt Emre Can klaar te stomen voor finale

Het seizoen leek voor de Duitser voorbij. Nu Liverpool echter de eindstrijd van het belangrijkste Europese bekertoernooi heeft bereikt, gaat de medische staf toch proberen hem nog speelklaar te krijgen voor het duel met Real Madrid op 26 mei. ,,In de competitie hoeven we niet meer op hem te rekenen'', zei Klopp. ,,Maar het zou mooi zijn als hij in de finale inzetbaar is.''



Can weigert zijn aflopende contract bij Liverpool te verlengen. De Duitse international stapt vermoedelijk in de zomer transfervrij over naar Juventus.